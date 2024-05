Потреби військових і населення в гуманітарній допомозі зростають, – амбасадор фонду БФ "Help for Ukraine" Євге

1500 тонн гуманітарної допомоги зібрав, доставив та доправив адресатам Благодійний фонд "Help for Ukraine", повідомили представники організації на пресконференції в "Інтерфакс-Україна". Наразі волонтери впроваджують низку нових програм, бо за словами амбасадора фонду Євгена Кошового, потреби в допомозі ЗСУ та мирному населенню не тільки не зменшуються, але й зростають. Тому волонтери фонду закликали великий бізнес активізуватися та долучатися до їх боротьби та проєктів як в підтримці військових, так і в реалізації проєктів з водопостачання та реабілітаційних центрів.

Більше ніж 100 військових частин та 120 лікарень та шпиталів отримали 1500 тонн гуманітарної допомоги від БФ "Help for Ukraine" з моменту широкомасштабного вторгнення. Така інформація була озвучена представниками організації на пресконференції в "Інтерфакс-Україна". За словами президента фонду Степана Асланяна, реалізуючи свої проєкти, фонд не звертається по допомогу до населення, а залучає бізнес і міжнародних партнерів. Зокрема це Оксана Улан з фундації Medical e.V., міжнародний фонд Nova Ukraine, Петра Шуле Рітер та Вадим Денисенко з благодійного фонду "Stand with Ukraine", Пітер Хоффман і Харальд Бургіньйон з німецької "AllgäuNetz", компанія "Агромат" тощо.

"Сьогодні всі ми маємо активізувати свої зусилля для підтримки військових і населення"-, закликав український бізнес, волонтерів та всіх громадян віцепрезидент фонду Вілен Фаталов. Бо, як зазначив амбасадор фонду БФ "Help for Ukraine" Євген Кошовий, "потреби в допомозі ЗСУ та мирному населенню не тільки не зменшуються, але й зростають". Про це свідчить безпосереднє спілкування з військовими, центрами соціального обслуговування, громадськими організаціями, а також запити до фонду. Так, наприклад, це стосується автомобілів для ЗСУ. Організація продовжує працювати задля забезпечення фронту легковими автомобілями. "На жаль, автомобілі на фронті стали витратним матеріалом, тому ми концентруватимемо зусилля в цьому напрямі", - сказав Кошовий.

Серед вже реалізованих фондом проєктів – забезпечення енергетичним обладнанням АТ "Миколаївобленерго", яке постраждало від ударів російського агресора по об'єктах енергетичної інфраструктури у 2022 році. В межах цього проєкту, за словами Євгена Кошового, за підтримки німецьких партнерів фонд доставив АТ "Миколаївобленерго" 169,7 тонн украй необхідного обладнання, зокрема трансформаторів і генераторів. До медичних закладів фондом було доправлено понад 250 одиниць дороговартісного діагностувального обладнання з Німеччини, 6 карет швидкої допомоги, понад 100 спеціальних медичних ліжок.

Наразі БФ "Help for Ukraine" продовжує реалізацію проєкту "Збережи херсонську воду", який передбачає закупівлю та встановлення мобільних систем очищення води в населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Фонд також реалізовує проєкт "Ліжка для ВПО та дитячих будинків", у рамках якого ВПО та дитячі будинки будуть забезпечені 140 ліжками. А на початку 2024 планується відкрити центр психологічної та фізіотерапевтичної реабілітації військових Step By Step на базі санаторію "Моршинський" у Львівській області, повідомив президент фонду Степан Асланян.

Як наголосив амбасадор фонду Євген Кошовий, метою першої публічної розповіді про діяльність фонду є не піар, а спроба привернути увагу бізнесу та громадян до зростаючих потреб в гуманітарній допомозі як населення, так і підрозділів ЗСУ.