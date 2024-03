Українські Новини

05-06 жовтня 2023 року у КВЦ «Парковий» у Києві, відбудеться Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM «Відбудова України. Трансформація та модернізація».

Організатори:

Конфедерація будівельників України

Медіагрупа DMNTR | «Дім та Інтер'єр»

BUSINESS FORUM це: за 2 дні понад 8000 гостей та 120 стендів учасників. 100 спікерів у панельних дискусіях на двох поверхах КВЦ «Паркового».

Формат зустрічі: жива зустріч та онлайн-трансляція

Дата: 05-06 жовтня 2023 (з 10:00 до 22:00)

Локація: КВЦ «Парковий» (вул. Паркова дорога, 16А, 1-3 й пов., м. Київ)

Мета форуму – це створити простір для експертної дискусії, де представники влади зможуть поділитись основними пріоритетами відновлення, а всі учасники висловити власне бачення та обговорити подальші кроки заради кращого майбутнього нашої країни.

До участі запрошені представники влади та керівники великих українських компаній, архітектори, урбаністи, девелопери та забудовники з метою об’єднати зусилля для якнайшвидшого відновлення України.

Важливо, організаторами BUSINESS FORUM за результатами проведення форуму традиційно будуть перераховані кошти United24 на напрямок “Відбудова України”, який створений за ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Про що буде BUSINESS FORUM?

Про відбудову, обмін досвідом, передові технології, актуальні теми і виклики у сфері архітектури та будівництва, державні та приватні програми фінансування будівельної галузі.

Про спільні зусилля у відновленні нашої держави!

В перший день BUSINESS FORUM відбудеться діалог з владою.

Другий день BUSINESS FORUM об'єднає лідерів галузі у фаховому закритому обговоренні змін та тенденцій будівельної індустрії України та світу.

Зокрема, програмою BUSINESS FORUM передбачені такі блоки*:

05 жовтня 2023 року:

Державна політика відбудови України Модернізація України за принципом «Build back better» Людський капітал майбутньої відбудови Україна Форум з відновлення громад

06 жовтня 2023 року:

Міжнародна партисипація: професійні урбаністи та соціокультурні проектувальники, досвід партисипаторного підходу у своїй діяльності Регіональна партисипація: регіональна партисипація та її ефекти (Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Харків, Чернігів, Вінниця, Львів) Бізнес-партисипація: приклади застосування партисипаторного підходу

Про масштаби BUSINESS FORUM:

Загалом форумом передбачено близько 20 панелей протягом двох днів.

В основному залі проходитимуть три дискусійні панелі, а одночасно з ними у трьох додаткових залах будуть проведені фахові зустрічі з представниками територіальних громад, донорів тощо.

Зокрема, спікерами BUSINESS FORUM будуть:

Мустафа-Масі Найєм, Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Надія Бігун, Заступник Міністра економіки України

Юлія Жовтяк, Директор Державного центру зайнятості

Єгор Фаренюк, Директор Фонду енергоефективності

Сергій Захаров, Заступник міського голови Маріуполя

Ігор Гуда, Засновник Креатор-Буд

Артур Мхітарян, Засновник Taryan Group

Андрій Вавриш, Засновник SAGA Development

Анна Лаєвська, Комерційна директорка Інтергал-Буд

Марк Кестельбойм, СЕО WELL-BEING CONTECH, BUDOVA

Петро Куліков, Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури, Голова Спілки ректорів закладів вищої освіти України, Віце-президент КБУ

Ігор Ліскі, Співзасновник Українського інституту майбутнього, Голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції»

Гарік Корогодський, письменник, засновник благодійного фонду «Життєлюб», співвласник ТРЦ «Dream», бізнесмен

Андрій Федорів, Засновник Fedoriv Group

Владимир Попершнюк, Співзасновник Нової Пошти

Андрій Миргородський, Головний архітектор проєктів ПРОЕКТНІ СИСТЕМИ ЛТД

Дмитро Васильєв, СЕО та головний архітектор Archimatika

Влад Голдаковський, Архітектор та засновник GOLDAKOWSKIY GROUP

Мірослав Нізью, Архітектор та засновник Nizio Design International

Павло Козирєв, Голова Асоціації малих міст України

Світлана Берзіна, Президент ВГО «Жива планета» - виконавець проекту GIZ

Андрій Длигач, Візіонер, економіст, стратег

*остаточна програма може коригуватися організаторами

Увага! Для членів КБУ передбачені знижки на вхідні квитки:

членам Ради директорів КБУ - 20%;

дійсним членам КБУ - 10%.

Для отримання знижки заповніть форму за посиланням та отримайте рахунок-фактуру.

❗У перший день BUSINESS FORUM для окремих категорій відвідувачів можлива безкоштовна участь за умови попередньої реєстрації та підтвердження організаторами❗

Детальніше про BUSINESS FORUM за посиланням

У разі виникнення додаткових питань:

044 200 04 52 - Конфедерація будівельників України

044 461 91 28 - Медіагрупа DMNTR | «Дім та Інтер'єр»

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Стратегічний партнер: ВЮРТ Україна, Caparol Україна

За підтримки: Фонд енергоефективності, Держмолодьжитло, Укрфінжитло

Партнери заходу: Інтергал-Буд, Креатор Буд, Antifire, Budova, Mehbud, Міжнародний завод бетонного устаткування, Cordivari, Galleria Porcellanato, Budzirka, Новые технологии/BLUM, ЛУН, Forbes, Нове століття, KyivBuild, Sensar, Міністерство дверей, VEKA, Leon Design, Алютал, Світлотек, Decomaster, Good 101, ВГО “Жива планета” - виконавець проекту GIZ, Bosphorus Development, Polimin, Barks, ISO Company, Penetron, The Capital, Budmall, Saint-Gobain Україна, Henkel, Premier Delevelopment, Завод теплоізоляційних матеріалів "ТЕХНО"

Галузеві партнери: Американська торговельна палата в Україні, Національне агентство кваліфікацій, Асоціація українського бізнесу в Польщі, ГО «Міждержавна гільдія інженерів консультантів», Асоціація малих міст України, Асоціація Інженерів-Консультантів України, HD Technopolygon, ICC Ukraine, Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад, Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України

Генеральний інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна

Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild, Українські Новини, Property Times, MIND, UkraineInvest, StroyObzor, Vidbudova, Commercial Property, Портал нерухомості Budynok, Marketer, Economist.com.ua, Address Group, zagorodna.com, ІА «Україна Комунальна», Ukrainian Association of Government Relations Professionals and Lobbyists, Margosha, ProfiDOM, Хмарочос, Аспекти Будівництва, Київ|Вайб, Coments.ua, The Page, Український центр сталевого будівництва, Ціна Держави

Деталі згодом.

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!