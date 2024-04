Українські Новини

Рівно тиждень тому, 05-06 жовтня 2023 року відбувся ІІ Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM “Відбудова України. Трансформація та модернізація”

Організатори:

Конфедерація будівельників України

Медіагрупа DMNTR | «Дім та Інтер'єр»

За два дні BUSINESS FORUM відвідало більше 5000 учасників, серед них понад 1100 архітекторів, урбаністів, міських планувальників та дизайнерів. До участі були також запрошені представники влади та керівники великих українських компаній, близько 500 територіальних громад, донорів тощо, з метою об’єднати зусилля для якнайшвидшого, якісного й ефективного відновлення України.

Зокрема, були обговорені такі теми:

✔️Державна політика відбудови України

✔️Відновлення громад

✔️Тендерні закупівлі робіт з відбудови Агентством відновлення

✔️Прозорість надання адміністративних послуг у сфері будівництва

✔️Що потрібно знати для залучення донорів?

✔️Післявоєнний досвід Кореї

✔️Принципи залучення українського бізнесу до відновлення України

✔️Людський капітал майбутньої відбудови України та конкуренція міст за людей

✔️Інвестиції і нерухомість: житло, офіси, готелі, логістика. Які стратегії працюватимуть у 2024?

✔️Концепції просторового розвитку українських міст

✔️Сучасні методи проєктування

та багато іншого

Протягом двох днів учасники дискусій наголосили на важливості розробки єдиного плану, за яким має відбуватися відбудова Україна.

Окремо експерти також відзначили особливості економічних стратегій розвитку України та світу, а також підходи, що можуть бути ефективними в Україні. Нині варто розуміти, що саме та які умови приваблюють іноземних інвесторів і що ж необхідно зробити владі України задля залученості не тільки міжнародного, а й українського бізнесу у розбудову міст.

Оскільки співпраця територіальних громад та бізнесу є вкрай важливою, під час BUSINESS FORUM були розглянуті перспективи такої взаємодії щодо планування розвитку населених пунктів, створення привабливих робочих місць, залучення і навчання висококваліфікованих спеціалістів та розвиток корпоративної культури.

Зокрема, серед запрошених гостей та експертів, що доєднались до дискусій, були:

🔹Наталія Козловська, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

🔹Надія Бігун, Заступник Міністра економіки України

🔹Дмитро Завгородній, Заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

🔹Олександр Новицький, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України

🔹Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності

🔹Валерія Іванова, Заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

🔹Євген Мецгер, Голова правління Укрфінжитло

🔹Галина Третьякова, Народний депутат України, Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

🔹Браян Мілаковскі, Manufacturing and Business Revival Strategy Expert

🔹Олексій Дорогань, Виконавчий директор BRDO, Голова правління RISE

🔹Микола Ткаченко, Генеральний директор ДП “Прозорро”

🔹Ксенія Каданова, Керівник проєкту “Єдина державна електронна система в сфері будівництва” ДП “ДІЯ”

🔹Асман Моше Реувен, Головний Рабин України

🔹Володимир Поперешнюк, Співвласник “Нова Пошта”

🔹Андрій Федорів, Маркетолог, Засновник маркетингової агенції Fedoriv Group

🔹Максим Бахматов, Засновник і Голова Офісу Трансформації

🔹Артур Міхно, CEO та Співзасновник Work.ua

🔹Гарік Корогодський, Письменник, Засновник благодійного фону “Життєлюб”, Власник ТРЦ “Dream”

🔹Анатолій Амелін, Директор економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF)

🔹Андрій Длігач, Доктор економічних наук, Голова Advanter Group

В рамках BUSINESS FORUM відбулися спеціальні панельні дискусії, які можна переглянути за посиланнями:

✔️Форум з відновлення громад:

https://youtu.be/vEDDE_Rz9vM?si=_ZqPgO_JeSLqlqd8

✔️Прозорість надання адміністративних послуг у сфері будівництва”

Facebook:https://fb.watch/nuAQkQC5gf/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ask5PDczR-o

✔️Умови участі в проєктах Фонду енергоефективності: основні пріоритети

Facebook: https://fb.watch/nuDFnTUaeO/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vJvOJWT8SD0

Також під час BUSINESS FORUM відбулися інтерв’ю батли:

✔️Бізнес, економіка та модернізація України

✔️Якою має бути робота забудовника з міською владою?

✔️Принципи залучення українського бізнесу до відновлення України

✔️Брендинг та клієнтоцентричність міст

Вже традиційно у BUSINESS FORUM є соціальна складова! Цього разу у зв'язку із великою зацікавленістю участі територіальних громад організаторами було прийнято рішення допомогти саме громадам.

У рамках ІІ Архітектурно-будівельного BUSINESS FORUM “Відбудова України. Трансформація та модернізація” організатори разом з партнерами з групи компаній MCUP і RPC Biopromin LTD передали територіальним громадам 6 сертифікатів загальною сумою понад 1,5 млн грн на спеціальне обладнання для лікування захворювань опорно-рухового апарату та пошкодження верхнього шару шкіри.

Всі фото з BUSINESS FORUM можна переглянути тут: https://www.facebook.com/kbuorgua/photos_albums

Ексклюзивний партнер: Метінвест

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Стратегічний партнер: Вюрт Україна, Caparol Україна

За підтримки: Фонд енергоефективності, Держмолодьжитло, Укрфінжитло

Спеціальний партнер: Нове Століття

Партнери заходу: Інтергал-Буд, Креатор Буд, Antifire, Budova, Mehbud, Міжнародний Завод Бетонного Устаткування, Cordivari Design Kyiv, Galleria Porcellanato, Budzirka, Sensar, Міністерство дверей, VEKA, Leon Design, Алютал, Світлотек, Decomaster, Good 101, ВГО "Жива планета", Bosphorus Development, Polimin, Barks, ISO Company, Penetron Ukraine, LTD, The Capital, Budmall Center, Saint-Gobain Україна, Henkel, Premier Development, Sweetondale, Bartolomeo Resort Town, ZEZMAN Holding, Інвестиційно-будівельна компанія «Авантаж», ADVANTAGE AUSTRIA Ukraine, X Vision, Polotno.pro, Rubicon, АТ "Трест Житлобуд-1", Biopromin/MCUP, Arzinger, ДП “Західний експертно-технічний центр”, AXOR Industry, Reynaers Aluminium, WinkHaus, Вікна-Стар, ВіЯр, Galantpol, Frisomat, Garnika, Manezh, Ekipazh, Woodsun, Карпатська Джерельна, Goldbrik, Alumil, VillaUA, Invest Bukovel, Ribas Invest, Premier Expo, Свет+, BSColors, Freedom AlterraGroup, PES, FINNLOG, BiTiGi, Донна, Домосфера Барви швидкості, Арсенал Центр, Вина Світу, ІРР, TOPYAR, EVA Lab, EVA, Kolman Industry, Schuco, ProDecor, АВТ, Баварія, Hayat Development, YK Expertisa, Airontrade, Ruta, ТОВ “ХАРАКТЕР ПРО”, ТОВ “САММЕРЛАБ”.

Галузеві партнери: Американська торгова палата України, Національне агентство кваліфікацій, Асоціація українського бізнесу в Польщі, ГО «Міждержавна гільдія інженерів консультантів», Асоціація малих міст України, Асоціація Інженерів-Консультантів України, HD Technopolygon, ICC Ukraine, Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад, Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України - АФНУ, Асоціація рітейлерів України (RAU), KyivBuild Ukraine, Агенція відбудови України

Генеральний інформаційний партнер: Interfax-Ukraine

Стратегічний інформаційний партнер: ЛУН

Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild, Українські Новини, Property Times, Mind. UA, Ukraine Invest, StroyObzor, Vidbudova, Commercial Property, Портал нерухомості Budynok, Marketer, Economist.com.ua, Address Group, Портал заміської нерухомості zagorodna.com, ІА «Україна Комунальна», Ukrainian Association of Government Relations Professionals and Lobbyists, Margosha, ProfiDOM, Хмарочос, Аспекти Будівництва, Київ|Вайб, Coments.ua, The Page, Український центр сталевого будівництва, Ціна Держави, DOM.RIA, Zabudovnyk, SOFTLOFT, INFBusiness, HIS, Izba, Новини.LIVE

ПЕРЕМОЖЕМО І ВСЕ ВІДБУДУЄМО!

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!

СЛАВА УКРАЇНІ!