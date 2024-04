Українські Новини

4 квітня 2023 року всесвітньо відомій співачці українського походження Квітці Цісик мало б виповнитися 70 років, але через хворобу вона передчасно пішла з життя. До цієї річниці у вівторок, 4 квітня, о 18:30 супутниковий телеканал "Інтер+" покаже документальний проект "Квітка. Голос в єдиному екземплярі". Фільм, присвячений пам'яті цієї видатної особи, був знятий телеканалом "Інтер" у 2013-му році – до 60-ї річниці від дня народження співачки.

У США Квітка Цісик більше відома як КейСі. Її голос знає майже кожен американець – вона десятки років озвучувала рекламні джингли Coca-cola, American Airlines, McDonald's та інших відомих компаній. Автомобільна корпорація Ford Motor взагалі зробила її не тільки голосом, але й обличчям своєї рекламної кампанії. КейСі співала на бек-вокалі в таких зірок, як Майкл Джексон та Вітні Х'юстон.

І найголовніше – саме вона виконала саундтрек You Light Up My Life до фільму "Ти осяюєш моє життя", який у 1978 році удостоївся премії "Оскар" за найкращу пісню. Але через юридичну тяганину найпрестижніша кінопремія світу дісталася іншій співачці. Слава та широке визнання, про які мріяла виконавиця, та щира любов мільйонів слухачів прийшли врешті-решт не до КейСі, а до Квітки Цісик. І не в США, а в Україні – завдяки двом альбомам із народними піснями: "Пісні України" та "Два кольори".

Квітка Цісик – американка, яка стала втіленням національної української самоідентифікації. Народні пісні в її виконанні у 80-ті роки минулого століття сколихнули тоді ще радянську Україну, стали уособленням такої бажаної, але на той час іще недосяжної незалежності. Платівка з записаними Квіткою Цісик українськими піснями, яка випадково, майже контрабандою потрапила в нашу країну, спричинила справжній ажіотаж серед української інтелігенції – люди масово робили копії і передавали одне одному.

Автори фільму "Квітка. Голос в єдиному екземплярі" спробували дослідити, у чому феномен цієї жінки. Вони намагалися знайти відповідь на питання, чому протягом десятиліть пісні у виконанні Квітки Цісик справляють на людей гіпнотичне враження. Наприклад, американець українського походження Алекс Гутмахер просто "захворів" на музику Цісик, коли вперше почув пісню "Черемшина" у її виконанні в київському таксі. Відтоді він став завзятим фанатом співачки і вкладає власні кошти в популяризацію її імені – організував фестиваль романсу імені Квітки Цісик, привіз особисті речі виконавиці для музею у Львові, влаштовував вечір пам'яті до її 60-річчя.

Про Квітку Цісик у фільмі розкажуть її близькі – чоловік Ед Ракович, син Едді, родина зі Львова, – а також люди, із якими вона працювала, та її прихильники. Телеглядачі матимуть змогу побачити єдине ексклюзивне відеоінтерв'ю Квітки Цісик українською мовою, яке у свій час вдалося записати генеральному директору Національного симфонічного оркестру України Олександру Горностаю.

Дивіться документальний проект "Квітка. Голос в єдиному екземплярі" виробництва "Інтера" у вівторок, 4 квітня, о 18:30 на супутниковому телеканалі "Інтер+" (і 5 квітня о 03:15 для Америки).

Документальний фільм "Квітка. Голос в єдиному екземплярі". Автори сценарію: Леся Вакулюк та Наталя Ковальова, режисер-постановник: Софія Чемерис, оператор-постановник: Герман Федоренко, головний редактор: Антон Нікітін, генеральний продюсер проекту: Ганна Безлюдна.