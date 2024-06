Українські Новини

Сфера ИТ - это не просто про код, это про международное пространство, где знания английского становятся ключом к успеху. В отличие от других профессий, где локализация знаний возможна, ИТ не имеет границ.

Почему английский язык так важен в ИТ?

✔️ Информация и знания

Большинство ресурсов, учебных материалов, новых разработок и документации появляются на английском языке. Это делает знание языка not just an advantage, but a necessity для любого айтишника, который стремится быть в курсе технических трендов.

✔️ Международное сотрудничество

ИТ-сфера - это глобальная сеть, где сотрудничество с коллегами из других стран - common practise. Владение английским языком дает возможность свободно общаться, обмениваться опытом и знаниями, участвовать в международных проектах.

✔️Доступ к новым рынкам

Американский рынок ИТ - the largest and most dynamic. Знание инглиша открывает двери к нему, дает возможность украинским разработчикам находить новых клиентов, партнеров и работодателей.

Мир ИТ - это мир без границ, где английский становится твоим bridge к новым знаниям, возможностям и успеху.

Чек-лист советов по изучению ІТ-английского

Эти типсы помогут тебе улучшить инглиш ASAP (as soon as possible):

📍 Поставь цель

Чему именно ты хочешь научиться: преодолеть языковой барьер или быстро отвечать на месседжи и имейлы?

Курс Business Communication от Solid ES прекрасно справится с обеими задачами.

📍 Больше пиши

Во время написания у тебя больше времени, чтобы сформировать мысль и вспомнить слова и выражения, которые уже знаешь.

Если есть траблы с этим, поможет Курс Successful Writing от Solid ES.

📍 Говори и учись воспринимать речь на слух

Смотри фильмы и сериалы на английском, слушай подкасты. Найди себе единомышленника (это может быть коллега с курсов инглиша), с которым будешь практиковать спикинг.

Чтобы долго не искать подборки, мы с командой Solid уже подготовили для тебя список "что посмотреть, чтобы прокачать инглиш".

📍 Не зазубривай, а понимай грамматику. Сразу используй полученные знания в жизни и работе. Без практики язык ложится в пассив, что очень усложняет задачу "разговориться".

На групповых Курсах ИТ-английского (https://solid.com.ua/ru/it-english-courses/) сможешь пройти полный курс грамматики и пообщаться на рабочие темы с одногруппниками.

Кстати, наш искренний рекомендасьйон для прокачки английского здесь и сейчас пока ты ждешь старта курсов - соцсети Solid English School. Здесь мы шерим полезные рекомендации и даем советы по IT и бизнес-инглишу. Это отличные ресурсы, которые можно использовать как дополнительный источник обучения.

Подписывайся на наш инстаграм (https://www.instagram.com/solid.com.ua/), изучай лексику, участвуй в сториз-интерактивах и смотри учебные рилз. В телеграм-канале (https://t.me/solid_english_school) школы проходи тестирование по грамматике, лексике, writing & speaking.

You can learn IT!