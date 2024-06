Потребности военных и населения в гуманитарной помощи растут, – амбассадор фонда БФ "Help for Ukraine" Евгений

1500 тонн гуманитарной помощи собрал и доставил адресатам Благотворительный фонд " Help for Ukraine", сообщили представители организации на пресс-конференции. Сейчас волонтеры внедряют ряд новых программ, потому что, по словам амбассадора фонда Евгения Кошевого, потребности в помощи ВСУ и мирному населению не только не уменьшаются, но и растут. Поэтому волонтеры фонда призвали крупный бизнес активизироваться и приобщаться к их борьбе и проектам как в поддержке военных, так и в реализации проектов водоснабжения и реабилитационных центров.

Более 100 воинских частей и 120 больниц и госпиталей получили 1500 тонн гуманитарной помощи от БФ "Help for Ukraine" с момента широкомасштабного вторжения. Такая информация была озвучена на пресс-конференции представителями организации. По словам президента фонда Степана Асланяна, реализуя свои проекты , фонд не обращается за помощью к населению, а привлекает бизнес и международных партнеров. В частности, это Оксана Улан из фонда Medical eV., международный фонд Nova Ukraine, Петр Шуле Ритер и Вадим Денисенко из благотворительного фонда "Stand with Ukraine", Питер Хоффман и Харальд Бургиньон из немецкого "AllgäuNetz", компания "Агромат".

"Сегодня все мы должны активизировать свои усилия для поддержки военных и населения", – призвал украинский бизнес, волонтеров и всех граждан вице-президент фонда Вилен Фаталов. Ибо, как отметил амбассадор фонда БФ " Help for Ukrain" Евгений Кошевой, "потребности в помощи ВСУ и мирному населению не только не уменьшаются, но и растут". Об этом свидетельствует непосредственное общение с военными, центрами социального обслуживания, общественными организациями, а также запросы в фонд. Так, например, это касается автомобилей для ВСУ. Организация продолжает работать для обеспечения фронта легковыми автомобилями. "К сожалению, автомобили на фронте стали расходным материалом, поэтому мы будем концентрировать усилия по этому направлению", - сказал Кошевой.

Среди уже реализованных фондом проектов – обеспечение энергетическим оборудованием АО "Николаевоблэнерго", которое пострадало от ударов российского агрессора по объектам энергетической инфраструктуры в 2022 году. В рамках этого проекта, по словам Евгения Кошевого, при поддержке немецких партнеров фонд доставил АО "Николаевоблэнерго" 169,7 тонн крайне необходимого оборудования, в том числе трансформаторов и генераторов. В медицинские учреждения фондом было доставлено более 250 единиц дорогостоящего диагностического оборудования из Германии, 6 карет скорой помощи, более 100 специальных медицинских коек.

БФ "Help for Ukraine" продолжает реализацию проекта "Сохрани херсонскую воду", который предусматривает закупку и установку мобильных систем очистки воды в населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей. Фонд также реализует проект "Кровати для ВПЛ и детских домов", в рамках которого ВПЛ и детские дома будут обеспечены 140 кроватями. А в начале 2024 года планируется открыть центр психологической и физиотерапевтической реабилитации военных "Step By Step" на базе санатория "Моршинский" во Львовской области, - сообщил президент фонда Степан Асланян.

Как отметил посол фонда Евгений Кошевой, целью первого публичного информирования о деятельности фонда является не пиар, а попытка привлечь внимание бизнеса и граждан к возрастающим потребностям гуманитарной помощи как населения, так и подразделений ВСУ.